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Общество / Образование

Более 26 тысяч детей пойдут в псковские школы в этом году

18 августа 2021 года, 22:17

1 сентября псковские школы примут более 26 тысяч детей, а детские сады - более 12 тысяч детей. Об этом стало известно в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Псков» 18 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Более 26 тысяч детей пойдут в псковские школы в этом году

По словам начальника Управления образования администрации города Анны Кузыченко, на сегодняшний день в Пскове работает 27 общеобразовательных учреждений, 57 - дошкольных и 6 учреждений дополнительного образования. Все организации готовы к новому учебному году.

Так, у Псковского педагогического комплекса установили новое ограждение. К 1 сентября заборы также появятся у лицея №21, детских садов №29 , №47 и №10. На эти цели из бюджета города было выделено 6,7 млн рублей.

Кроме того, в ряде общеобразовательных и дошкольных учреждений были установлены системы контроля доступа, видеонаблюдения и домофоны, отметила Анна Кузыченко. 

В ходе заседания участники обсудили дополнительные меры по охране общественного порядка и предупреждению террористических и экстремистских проявлений, в том числе в период проведения Дня знаний и выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания 17-19 сентября.

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