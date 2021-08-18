В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 53%. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания губернатора Михаила Ведерникова со своим первым заместителем Верой Емельяновой и председателем областного комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 снижаются. Этот процесс можно объяснить тем, что основная часть специалистов определенных сфер уже привилась. В частности, процедуру завершили 72% работников образовательных организаций и 73% — учреждений медицины. Однако, Вера Емельянова заметила, что не все учреждения из этих сфер справились с плановым показателем по вакцинации - 60%.

В связи с этим глава региона поручил вице-губернатору проконтролировать, чтобы все организации достигли целевого показателя к 25 августа. После начнутся проверки совместно с Роспотребнадзором. «Это не шутки. Это федеральные задачи. Руководители предприятий должны понимать, что, если они эти задачи не выполняют, может быть применен ряд санкций, вплоть до прекращения деятельности», — сказал Михаил Ведерников.

Марина Гаращенко обратила внимание, что многие медучреждения практически закрыли листы ожидания. Такие темпы вакцинации, по оценке регионального управления Роспотребнадзора, могли привести к снижению заболеваемости в последние пять недель.

«Вакцины в настоящее время вполне достаточно. Остатки на сегодняшнее утро — 32 тысячи доз. На подходе — свыше 13 тысяч доз «Спутник Лайт» и 2,4 тысячи доз «Гамм-Ковид-Вак», — рассказала Марина Гаращенко.

В заключение, глава региона поручил не снижать уровня контроля за проведением прививочной кампании. Кроме того, необходимо скорректировать подход к ее проведению и организации: ввести дополнительные, более эффективные мероприятия.