Шесть медучреждений Псковской области получат новые автомобили скорой помощи

Новые автомобили Газель «Некст» получат шесть медучреждений Псковской области: Великолукская, Островская, Порховская, Стругокрасненская, Бежаницкая и Новосокольническая межрайонные больницы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Новый транспорт поступил в регион в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области».

По словам губернатора Михаила Ведерникова, машины будут служить для транспортировки пациентов, которые не могут добраться до больницы самостоятельно. «Очень важно, чтобы была возможность привозить пациентов, которым сложно добраться до медучреждения самим, – отметил глава региона. – И чтобы была возможность нашим врачам выезжать в отдаленные территории, чтобы проводить профильные осмотры и оказывать необходимую первичную медицинскую помощь».

Губернатор также отметил, что в парке автомобилей скорой помощи практически не осталось автомобилей старше 5 лет.