Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Автопарк

Шесть медучреждений Псковской области получат новые автомобили скорой помощи

18 августа 2021 года, 18:10

Новые автомобили Газель «Некст» получат шесть медучреждений Псковской области: Великолукская, Островская, Порховская, Стругокрасненская, Бежаницкая и Новосокольническая межрайонные больницы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Шесть медучреждений Псковской области получат новые автомобили скорой помощи

Новый транспорт поступил в регион в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области». 

По словам губернатора Михаила Ведерникова, машины будут служить для транспортировки пациентов, которые не могут добраться до больницы самостоятельно. «Очень важно, чтобы была возможность привозить пациентов, которым сложно добраться до медучреждения самим, – отметил глава региона. – И чтобы была возможность нашим врачам выезжать в отдаленные территории, чтобы проводить профильные осмотры и оказывать необходимую первичную медицинскую помощь».

Губернатор также отметил, что в парке автомобилей скорой помощи практически не осталось автомобилей старше 5 лет. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области установили величину прожиточного минимума на 2022 год
Круговое движение появится на перекрестке улиц Шестака и Достовалова в Пскове
Игорь Сопов рассказал, как будут проходить выборы в сентябре
Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание
Музей Арктики и Антарктики планируется открыть в Пскове в следующем году
17 августа Псковский аэропорт перевёз рекордное количество пассажиров
ПсковГУ подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с китайским институтом
Поддельными молочными продуктами кормили детей в Пскове
260 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте