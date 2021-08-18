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Экономика / Деньги

В Псковской области установили величину прожиточного минимума на 2022 год

18 августа 2021 года, 17:12

В Псковской области установили величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2022 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников 18 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Так, в следующем году прожиточный минимум будет составлять 12 тыс. 279 рублей. Для трудоспособного населения эта величина составит 13 тыс. 384 рубля, для пенсионеров — 10 тыс. 560 рублей, для детей — 12 тыс. 73 рубля.

Постановление подготовлено на основе положений федерального законодательства, с учетом обновленных правил по определению величины прожиточного минимума для разных социально-демографических групп. В первую очередь изменения коснутся псковичей, которые пользуются мерами социальной поддержки, зависящими от величины прожиточного минимума.

Ранее проект постановления единогласно поддержали участники заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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Комментарии

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Бабулечка
19:46 18.08.2021

Этой бы трёхсторонней комиссии и губернатору и членам партии единой России , всем решальщикам пожить бы месяц на 10500.р. Бессовестные!!!

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