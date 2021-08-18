Круговое движение появится на перекрестке улиц Шестака и Достовалова в Пскове

К концу сентября на перекрестке улиц Шестака и Достовалова в Пскове должно появиться круговое движение, сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

Вопрос организации кругового движения на пересечении улиц Шестака и Достовалова обсуждался в ходе комиссии по безопасности дорожного движения города на прошлой неделе.

«На рабочей группе совместно с УГИБДД по городу Пскову и общественными организациями вопрос был проработан дополнительно и принято окончательное решение по устройству кругового движения», - написал Борис Елкин.

По его мнению, круг значительно облегчит движение на этом участке.