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Политика / Выборы

Игорь Сопов рассказал, как будут проходить выборы в сентябре

18 августа 2021 года, 15:53

Выборы в сентябре будут проходить гласно, открыто и легитимно, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации 18 августа.

«Каждый раз за месяц до выборной кампании мы слышим о том, что все пропало, все купили, все продали или все подтасовали, но по факту ни одно обращение в суд не поступало», - заметил Игорь Сопов и добавил, что доказывать свою правоту в суде кандидаты не решаются, поскольку там тоже задают правильные вопросы.

Глава избиркома рассказал об основных принципах деятельности избирательной комиссии. Например, отдать свой голос смогут все, даже псковичи, которые находятся за пределами региона.

На избирательных участках, по его словам, будет использоваться система видеонаблюдения, доступ к которой будет у всех участников политического процесса. Кандидатам и политическим партиям будет предоставлен доступ к служебному порталу, где идет трансляция с участков.

Трансляция будет вестись все три дня голосования и две ночи первого и второго дней голосования. Для этого в Псковской области планируется оборудовать видеокамерами 26 помещенияй территориальных избирательных комиссий и 208 избирательных участков.

Игорь Сопов также добавил, что псковичи могут оставить жалобу по номеру информационного центра 8(800)222-68-60.

Выборы в Госдуму и другие избирательные процессы в единый день голосования пройдут с 17 по 19 сентября. В Псковской области 19 сентября пройдет семь избирательных кампаний.

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Комментарии

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Бабулечка
17:31 18.08.2021

На выборы необходимо идти в последний день, на участок. Предвыборная компания не очень честная, началась с предварительных голосований единой России под видом голосования по благоустройству территорий в регионе, обыски в офисах КПРФ, отстранение кандидатов от выборов, и это нескрываемые факты.

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