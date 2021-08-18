Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной Избирательной комиссии.
Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной Избирательной комиссии.
По единым спискам девяти политических партий прошли 345 кандидатов. В частности, облизбирком заверил списки «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Справедливой России – Патриоты – За правду», КПРФ, ЛДПР, Коммунистической партии коммунисты России, «Родины», «Единой России», партии «Новые люди».
По 13 одномандатным избирательным округам зарегистрировано 89 кандидатов. В их числе представители девяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Яблоко», «Родина», «Партия роста».
Выборы в Псковское областное Собрание назначены на 19 сентября 2021 года.