Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной Избирательной комиссии.

По единым спискам девяти политических партий прошли 345 кандидатов. В частности, облизбирком заверил списки «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Справедливой России – Патриоты – За правду», КПРФ, ЛДПР, Коммунистической партии коммунисты России, «Родины», «Единой России», партии «Новые люди».