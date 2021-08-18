17 августа Псковский аэропорт перевёз рекордное количество пассажиров, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.

За вчерашние сутки аэропорт Пскова принял и отправил почти 700 человек. «Это самый большой показатель за историю нашего аэропорта, - отметил Артём Тарасов. – Если будем летать такими темпами, то к концу года мы перевезём порядка 100 тысяч пассажиров».

Самыми востребованными направлениями, по словам директора аэропорта, стали Москва, Симферополь, Сочи и Калининград. Билеты на них раскуплены на неделю вперед.

При этом самое крупное судно, которое принимает псковский аэропорт, принадлежит авиакомпании S7. Пассажиров по маршруту Симферополь-Псков-Симферополь перевозит эйрбас А320 вместимостью 174 места.

Артём Тарасов отметил, что 17 августа из Симферополя в Псков прилетело 174 пассажира, а отправилось – 164.