ПсковГУ подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с китайским институтом

Стороны договорились о совместных научных исследованиях и проектах, обмене преподавателями и студентами, а также о создании Мастерской имени великого мастера, инженера, ремесленника, философа и изобретателя Лу Баня. Проект позволит студентам ПсковГУ технических специальностей изучать китайский язык и пройти профессиональную стажировку в Китае. Псковский университет, в свою очередь, будет обучать китайских студентов и преподавателей русскому языку.

«Международное сотрудничество нельзя представить без образовательного партнёрства. Несмотря на то, что мы территориально разделены, то, что мы совместно делаем для нашей молодёжи, является общей инвестицией в будущее наших регионов и стран. Уверена, партнёрство между Псковом и Цзинином укрепит не только культурное взаимодействие, но и станет фундаментом для реализации интересных образовательных проектов, совместных программ, новых возможностей для молодёжи двух городов», – сказал ректор ПсковГУ Наталья Ильина.