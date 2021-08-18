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Общество / Образование

ПсковГУ подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с китайским институтом

18 августа 2021 года, 12:14

Псковский государственный университет подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с Цзининским профессионально-техническим институтом. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе вуза, подписание состоялось в рамках онлайн-конференции по сотрудничеству между городом Цзинин и городом Псковом.

ПсковГУ подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с китайским институтом

Фото пресс-службы ПсковГУ
ПсковГУ подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с китайским институтом

Фото пресс-службы ПсковГУ

Стороны договорились о совместных научных исследованиях и проектах, обмене преподавателями и студентами, а также о создании Мастерской имени великого мастера, инженера, ремесленника, философа и изобретателя Лу Баня. Проект позволит студентам ПсковГУ технических специальностей изучать китайский язык и пройти профессиональную стажировку в Китае. Псковский университет, в свою очередь, будет обучать китайских студентов и преподавателей русскому языку.

«Международное сотрудничество нельзя представить без образовательного партнёрства. Несмотря на то, что мы территориально разделены, то, что мы совместно делаем для нашей молодёжи, является общей инвестицией в будущее наших регионов и стран. Уверена, партнёрство между Псковом и Цзинином укрепит не только культурное взаимодействие, но и станет фундаментом для реализации интересных образовательных проектов, совместных программ, новых возможностей для молодёжи двух городов», – сказал ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

ПсковГУ подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с китайским институтом

Фото пресс-службы ПсковГУ

Заместитель начальника Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Шаньдун Сунь Ебао напомнил, что соглашение о сотрудничестве между ПсковГУ и Цзининским университетом заложило основу дружеских отношений между городами. Он напомнил, что документ был подписан 31 мая. 

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