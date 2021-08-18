Поддельными молочными продуктами кормили детей в Пскове

Воспитанников некоторых образовательных и социальных учреждений города Пскова кормили поддельными молочными продуктами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что сотрудники образовательных учреждений зачастую не проверяются документы, подтверждающие качество продуктов питания детей. Из-за этого на стол детям попадает продукция, не отвечающая всем требованиям безопасности.

Прокуратура города совместно с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области взяла пробы молочной продукции в детских учреждениях и провела их в лаборатории.

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что фальсифицированным голландским сыром 45% жирности кормили воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, поддельное молоко специалисты выявили в детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №43 «Улыбка».

В адрес руководителей учреждений были направлены представления с требованием об устранении нарушений. Также материалы проверок поступили в Роспотребнадзор и в следственные органы – для решения вопроса об административной ответственности и уголовном преследовании виновных лиц.

«Работа на данном направлении прокуратурой города будет продолжена», - заключили в ведомстве