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Общество / Здоровье

260 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

18 августа 2021 года, 10:26

За сутки 17 августа ревакцинацию от коронавируса прошли 19 жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число повторно привитых составило 260.

«Если вы работаете в зоне риска и вакцинировались более полугода назад - подумайте о ревакцинации. Это обеспечит дополнительную защиту», - отметил глава региона.

За минувшие сутки от СОVID-19 привились 3 тыс. 647 человек. В частности, 1 тыс. 279 пациентов получили первый компонент вакцины и 2 тыс. 368 – второй. 

Всего от этого заболевания вакцинировался 162 тыс. 31 местный житель. Из них 127 тыс. 95 уже завершили процедуру.

В настоящее время использовано 84,6% поступившей вакцины. 

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