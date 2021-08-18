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Общество

Еще 104 человека заразились СОVID-19 в Псковской области

18 августа 2021 года, 10:10

За сутки 17 августа СОVID-19 заразились 104 жителя Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Ситуация остаётся непростой – в области уровень в суточной заболеваемости выше среднероссийского», - отметил глава региона и добавил, что в регионе средний уровень заболеваемости составляет 16,9 на 100 тыс. населения, а в России - 14,9 на 100 тыс.

Еще 104 человека заразились СОVID-19 в Псковской области

17 августа в Псковском районе (всего 3 тыс. 725) выявили 19 ковидбольных, в Великих Луках (всего 7 тыс. 410) – 17, а в Пскове (всего 16 тыс. 171) – 11. По 12 человек заразились в Великолукском (всего 1 тыс. 73) и Красногородском (всего 402) районах. В Новоржевском районе (всего 638) диагностировали шесть случаев коронавируса, в Порховском (всего 1 тыс. 398) – пять, в Себежском (всего 754) – четыре. В Новосокольническом (всего 1 тыс. 188,) Бежаницком (всего 473) и Дновском (всего 368) зафиксировали три инфицированных, в Островском (всего 2 тыс. 122) и Пушкиногорском (всего 564) – по два, в Дедовичском (всего 1 тыс. 21), Печорском (всего 809), Плюсском (всего 799), Гдовском 751) и Стругокрасненском (всего 536) – по одному.

Всего с начала пандемии подтвердилось 45 тыс. 711 случаев заражения. 38 тыс. 428 человек выздоровели от СОVID-19. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 162 пациентов, победивших этот вирус.

Умерло 628 жителей Псковской области. 

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Комментарии

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Бабулечка
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