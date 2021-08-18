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Общество

До 24 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 18 августа

18 августа 2021 года, 09:13

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 18 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До 24 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 18 августа

В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет южных направлений умеренный, при грозе – порывистый. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла, ночная – от 8 до 13 градусов.

В Пскове также ожидаются кратковременные дожди. Температура днем будет от 20 до 22 градусов тепла, ночью – от 11 до 13 градусов.

Великолучанам обещают кратковременные дожди, от 21 до 23 градусов тепла днем и от 10 до 12 - ночью.

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