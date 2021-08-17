В Пскове машина сбила восьмилетнего ребенка. Как сообщает Псковское агентство информации, ДТП произошло на улице Петровской.

Девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Водитель, которые находился за рулем машины Renault Sandero не успел среагировать, и наехал на ребенка.

Первую помощь девочке оказали прибывшие на место спасатели.

По информации пресс-службы ГИБДД УМВД России по Псковской области, у ребенка ссадины руках, ногах и подбородке. Девочку госпитализировали в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.