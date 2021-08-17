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Общество

Арина Лебедева из Бежаниц стала победителем регионального этапа конкурса «Лидер 21 века»

17 августа 2021 года, 20:59

Арина Лебедева из Бежаниц стала победителем регионального этапа конкурса «Лидер 21 века». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Арина – лидер бежаницкого молодежного объединения «Юность», у нее 248 баллов. Второе место присуждено фронтмену российского движения школьников в Псковском техническом лицее Екатерине Старосельской. Третьей стала ученица школы № 6 имени А. В. Попова города Великие Луки, член молодежного объединения «Шкода» Елизавета Гоголева-Трофимова (223 балла).

На конкурсе девушки представили презентации, в которых озвучили свои идеи по развитию молодежной политики в Псковской области.

Победители регионального смогут побороться за победу на Федеральном этапе конкурса.

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