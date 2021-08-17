Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Карантин по АЧС введен в Тямшанской волости

17 августа 2021 года, 20:50

Карантин по африканской чуме свиней установлен на территории участка, расположенного в лесном массиве вблизи деревни Комарово Тямшанской волости Псковского района, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Председателю областного комитета по ветеринарии поручено обеспечить проведение ограничительных мероприятий и утвердить план мер по предотвращению распространения возбудителя АЧС.

Отметим, что недавно карантин по АЧС был введен на территории охотничьих угодий вблизи деревни Щучья Гора Карамышевской волости Псковского района.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Арина Лебедева из Бежаниц стала победителем регионального этапа конкурса «Лидер 21 века»
Организовать расчистку ливневой канализации в Пскове поручил Михаил Ведерников
Пожарный из дедовичского поселка покорил YouTube своими DIY-идеями
На какие дороги необходимо обратить внимание, рассказали псковичи
12 аварийных строений снесут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района
Новый учебный год в России начнется в обычном формате
Из-за непогоды псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности
Ливень и сильный град накроют Псковскую область в ближайшие часы
180 тысяч псковичей записались на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги»

Комментарии

Авторизация
No comments
Все с начала

Общество / Здоровье
17 августа 16:27

Все с начала

Ревакцинация от коронавируса: чем, где и когда

Пятизвездочное дерево

Общество / Знай наших!
9 августа 17:17

Пятизвездочное дерево

В куньинской деревне появился фешенебельный домик для игр детей
Тяжесть в животе

Общество / Здоровье
9 августа 10:36

Тяжесть в животе

В чем причина неприятных ощущений в желудке