Карантин по АЧС введен в Тямшанской волости

Карантин по африканской чуме свиней установлен на территории участка, расположенного в лесном массиве вблизи деревни Комарово Тямшанской волости Псковского района, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Председателю областного комитета по ветеринарии поручено обеспечить проведение ограничительных мероприятий и утвердить план мер по предотвращению распространения возбудителя АЧС.

Отметим, что недавно карантин по АЧС был введен на территории охотничьих угодий вблизи деревни Щучья Гора Карамышевской волости Псковского района.