Пожарный из дедовичского поселка покорил YouTube своими DIY-идеями

Житель дедовичского поселка Пионерный Валерий Смирнов покорил YouTube своими DIY-идеями. Как сообщает Псковское агентство информации, его видео про обустройство дачного участка посмотрели около 10 миллионов человек.

На своем канале «Валера DIY» он рассказывает про создание уличного бассейна с подогревом, строительство бани, плетеную мамину иву и многое другое. Видео выходят два раза в неделю.

Специально для съемок блогер обустроил на даче мастерскую со светильниками. Его увлечения музыкой тоже помогает: сопровождение к роликам он пишет сам.

Валерий Смирнов почти набрал 100 тысяч подписчиков и скоро получит серебряную кнопку. При этом в поселке о его увлечениях мало, кто знает. Для местных жителей он 34-летний семьянин, пожарный.

Подробнее о пути к успеху, о заработке в интернете и о сложностях создания канала в деревне смотрите в видеоролике ПАИ.