На какие дороги необходимо обратить внимание, рассказали псковичи

На какие дороги в Псковской области необходимо обратить внимание, рассказали местные жители в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова под постом о приемке отремонтированного участка в Печорском районе. Псковское агентство информации, в свою очередь, составило «список» этих дорог.

Больше всего жалоб поступило на качество дороги Гверстонь — Крупп — Кулье в Печорском районе. «Это не дорога, а убийца машин, - отметила местная жительница. - Вы просто не видите этого ужаса, как рабочие, например, в карты целыми днями играют, а работа стоит. Или как после дождей насыпи утекают в болото. Просто проедьте сами хотя бы раз по нашей великолепной дороге, которую делают уже 15 лет».

Другая подписчица поддержала этот комментарий и добавила, что к концу июля подрядчик обещал проложить шесть километров дороги в Кулье, однако, асфальта там нет до сих пор.

«Это же пограничная трасса. Позор просто», - подчеркнула третья псковичка. По ее словам, ремонт дороги Крупп — Кулье не могут сделать уже третий год.

Также подписчики жаловались на участок дороги возле моста через реку Обдёх у Кудиной Горы. В региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству рассказали, что ремонт дороги Неёлово - Кудина Гора будет продолжен в 2022 году, а уже в 2023 год запланирована реконструкция моста через реку Обдёх.

Другие обращения касались дорог от Старого Изборска до Печор, от Ваулино до Крыпецкого монастыря, от Верхолино до Середки. Из-за состояния этих дорог приходится ремонтировать машины каждую неделю, заметили местные жители.

Дорогу в Дуброво, по словам псковичей, забросили. «Положили первый слой асфальта и пропали. Вот так делает дорогу «Псковавтодор». Если можно, разберитесь», - рассказала местная жительница.

В список попали участки дорог от Крестов до Ротово, перекресток улиц Кузнецкой и Калинина, улицу Леона Поземского в Пскове. «Раскопали, археологические расследования не ведутся, дорожные работы тоже. Котлованы все в бурьяне, заросшие», - отметила псковичка.

Кроме того, комментаторы обсудили некачественный ремонт на Октябрьском проспекте в Пскове. Администрации города заметила, что работы на этом объекте еще не завершены и не приняты. При этом все замечания подрядчику были вынесены.