12 аварийных строений снесут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района

«Финансирование будет выделено Гдовскому району, рассчитываю, что коллеги объявят конкурс в ближайшее время», - отметил глава региона и выразил надежду, что работы будут выполнены до конца года.

По его словам, снос строений будет выполнен за счёт средств из резервного фонда администрации области. Стоимость разработки проектно-сметной документации и проведения работ составит около 5 млн рублей.