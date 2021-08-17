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Недвижимость

12 аварийных строений снесут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района

17 августа 2021 года, 15:47

12 аварийных неиспользуемых строений снесут в поселке Смуравьёво-2 Гдовского района, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

12 аварийных строений снесут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова
12 аварийных строений снесут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

«Финансирование будет выделено Гдовскому району, рассчитываю, что коллеги объявят конкурс в ближайшее время», - отметил глава региона и выразил надежду, что работы будут выполнены до конца года.

По его словам, снос строений будет выполнен за счёт средств из резервного фонда администрации области. Стоимость разработки проектно-сметной документации и проведения работ составит около 5 млн рублей.

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