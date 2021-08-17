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Общество / Образование

Новый учебный год в России начнется в обычном формате

17 августа 2021 года, 15:13

Новый учебный год в школах России начнется в обычном формате. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой, сообщает пресс-служба ведомства.

«Важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян», - заявил Сергей Кравцов. Детский омбудсмен Анна Кузнецова со своей стороны поддержала это решение.

Напомним, ранее представители управления образования Псковской области заявляли, что более 7 тысяч первоклассников сядут за парты школ Псковской области в новом учебном году 1 сентября 2021 года. 

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