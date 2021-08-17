Из-за непогоды псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области переведён в режим повышенной готовности из-за мощных ливней, сильного ветра и града, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе энергокомпании.

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. В случае необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

Энергетики напомнили псковичам, что вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи необходимо строгого соблюдать правила техники безопасности. В частности, приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и самостоятельно их восстанавливать запрещено.

Об отключениях электроэнергии можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.