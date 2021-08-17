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Общество / Здоровье

180 тысяч псковичей записались на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги»

17 августа 2021 года, 12:59

Одной из самых востребованных государственных услуг в Псковской области стала запись на вакцинацию от коронавируса: с начала года через портал «Госуслуги» на процедуру записались 180 тысяч человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении цифрового развития и связи администрации Псковской области.

Больше всего обращений - 220 тысяч - поступило по «Записи на прием к врачу». На третьем месте оказалась выплата 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. В Псковской области этой услугой воспользовались 53 тысячи человек.

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