180 тысяч псковичей записались на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги»

Одной из самых востребованных государственных услуг в Псковской области стала запись на вакцинацию от коронавируса: с начала года через портал «Госуслуги» на процедуру записались 180 тысяч человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении цифрового развития и связи администрации Псковской области.

Больше всего обращений - 220 тысяч - поступило по «Записи на прием к врачу». На третьем месте оказалась выплата 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. В Псковской области этой услугой воспользовались 53 тысячи человек.