Великолукских медиков наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

Три великолукских медика получили государственные награды за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медалей ордена Луки Крымского удостоены сотрудники частного учреждения здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» в Великих Луках. Награду присвоили врачу поликлиники Кристине Желяковой и фельдшеру Любови Малеевой.

Также за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 медаль Луки Крымского получил главный врач учреждения Гамлет Миспахов.