Денис Мацуев выступит в Зеленом театре Пскова 4 сентября

Музыкальный фестиваль Crescendo состоится в Пскове 4 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской областной филармонии.

На сцене Зеленого театра выступят народный артист России, пианист Денис Мацуев и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством главного дирижера Николая Хондзинского.

«Бесплатные пригласительные будут в скором времени доступны в кассе Драматического театра - следите за новостями», - отметили в филармонии.

Фестиваль Crescendo появился в 2003 года на одной из репетиций программы, посвященной празднованию 1100-летия Пскова. Идея его создания принадлежит известному российскому продюсеру, заслуженному деятелю искусств России, профессору Давиду Смелянскому, который пригласил в соавторы проекта Дениса Мацуева.

В Пскове музыкальный фестиваль Crescendo не проходил с 2017 года.