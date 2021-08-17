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Культура / Фестиваль

Денис Мацуев выступит в Зеленом театре Пскова 4 сентября

17 августа 2021 года, 11:33

Музыкальный фестиваль Crescendo состоится в Пскове 4 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Денис Мацуев выступит в Зеленом театре Пскова 4 сентября

Фото Псковской областной филармонии

На сцене Зеленого театра выступят народный артист России, пианист Денис Мацуев и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством главного дирижера Николая Хондзинского.

«Бесплатные пригласительные будут в скором времени доступны в кассе Драматического театра - следите за новостями», - отметили в филармонии.

Фестиваль Crescendo появился в 2003 года на одной из репетиций программы, посвященной празднованию 1100-летия Пскова. Идея его создания принадлежит известному российскому продюсеру, заслуженному деятелю искусств России, профессору Давиду Смелянскому, который пригласил в соавторы проекта Дениса Мацуева. 

В Пскове музыкальный фестиваль Crescendo не проходил с 2017 года.

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