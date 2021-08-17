Про скандал на рынке ритуальных услуг Псковской области рассказал «АиФ. Псков»

Скандал разгорелся сразу в нескольких популярных группах в социальной сети Вконтакт. В группах жители разных районов Псковской области жалуются на владельца компании ритуальных услуг.

Журналисты издания «АиФ. Псков» поговорили с несколькими пострадавшими. Одна из них Анна Минченок, мама которой полтора года ждала оплаченного памятника, но так и не дождалась. Семья подавала иск в суд, который принял их сторону и обязал владельца компании Максима Гусева выплатить пострадавшей 70 000 рублей. Однако ни копейки денег женщина не получила до сих пор.

Оказалось, что в банке данных исполнительных производств на запрос «Гусев Максим Владимирович» система выдает 50 записей. Первое производство возбуждено в декабре 2017 года, последнее на данный момент — 1 июля 2021 года. Суммы самые разные — от 200 рублей и до 800 000 с лишним. Всего — более 5,8 миллиона.

В службе судебных приставов заверили, что предприниматель уже был вынужден расплатиться с частью должников. «В результате применения мер принудительного характера взыскано свыше 1,8 миллиона рублей. В настоящее время ведется работа по розыску и реализации имущества должника», - заявил «АиФ-Псков» руководитель Управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников. Главный пристав области добавил, что, Максим Гусев не может выехать за пределы России, пока не расплатится с долгами.

Кто еще пострадал, что думает по этому поводу сам владелец ритуальной компании, читайте в материале «Кладбищенские страсти» на сайте издания «АиФ. Псков».