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Общество / Здоровье

Более трех тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

17 августа 2021 года, 11:01

За сутки 16 августа от коронавируса привились 3 тыс. 106 жителей Псковской области: 893 человека получили первый компонент вакцины и 2 тыс. 213 – второй. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

Более трех тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

Всего в Псковской области от этого заболевания вакцинировались 160 тыс. 752 местных жителя. Из них 124 тыс. 727 уже сделали вторую прививку.

Ревакцинацию прошел 241 местный житель. В частности, 56 человек привились повторно за минувшие сутки.

В настоящее время в регионе израсходовано 84,3% поступившей вакцины. 

«Уже пять дней подряд в целом по стране от COVID-19 умирает более 800 человек в сутки. Защитите своё здоровье - вакцинируйтесь от коронавируса», - написал глава региона. 

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