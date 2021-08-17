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Общество / Здоровье

В Псковской области диагностировали 105 новых случаев COVID-19

17 августа 2021 года, 10:25

105 случаев COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки 16 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове (всего 16 тыс. 160) выявили 39 ковидбольных, в Великих Луках (всего 7 тыс. 393) – 30. Девять человек заразились в Новоржевском районе (всего 632) и пять – в Островском (всего 2 тыс. 120). В Стругокрасненском (всего 535) и Бежаницком (всего 474) районах добавилось по четыре случая коронавируса, в Псковском (всего 3 тыс. 706) и Великолукском (всего 1 тыс. 61) – по три, а в Порховском (всего 1 тыс. 393), Новосокольническом (всего 1 тыс. 185) и Печорском (всего 808) – по два. Всего по одному заболевшему зафиксировали в Гдовском (всего 750) и Локнянском (всего 318) районах.

С начала пандемии подтвердилось 45 тыс. 607 случаев СОVID-19. Выздоровели от этого заболевания 38 тыс. 266. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 23 пациента, победивших вирус.

«За полтора месяца динамика распространения коронавируса снизилась на четверть, но загрузка коечного фонда по-прежнему достаточно высокая – выше 70%», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Умерли от коронавируса 626 жителей Псковской области. 

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