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Общество / Соцзащита

Участниками псковского проекта «Шаг навстречу» стали жители других регионов

17 августа 2021 года, 09:48

Участниками псковского проекта «Шаг навстречу» стали жители других регионов. Об этом «Псковской правде» рассказала председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, проект был призван помочь людям с инвалидностью стать более самостоятельными. Его реализация началась полтора года назад. Из-за пандемии большую часть мероприятий пришлось перенести в онлайн. Однако, как оказалось, это позволило привлечь гораздо большее число участников, и не только псковичей.

«Мы вышли на еще три интернет-площадки: Инстаграм, Ютюб и Дзен.Яндекс, где размещали ролики, - рассказала Марина Борисенкова. - Эти ролики останутся в наших группах, их смогу посмотреть не только люди с инвалидностью, проживающие в Псковской области, но и в других регионах. Они уже сейчас набрали довольно много просмотров и откликов от людей с самых разных концов нашей страны».

Участниками псковского проекта «Шаг навстречу» стали жители других регионов
Благодрая проекту псковичи заняли третье место на фестивале Северо-Западного региона для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
фото Псковская областная организация ВОИ

На интернет-площадках Общества можно не только найти информацию о том, какие узлы в колясках и как часто необходимо смазывать, какое давление воздуха поддерживать в колесах, как правильно заряжать аккумуляторы, но и есть информация по оказанию доврачебной помощи.

Встречи проходили не только в дистанционном режиме. Участники проекта смогли лично пообщаться и задать вопросы врачу-нейроурологу и врачу, который занимается лечением гипертонии. По итогам встречи совместно с Центром общественного здоровья Псковской области принято решение о консультировании на постоянной основе людей с инвалидностью регионального отделения Всероссийского общества инвалидов и всех нуждающихся.

Несмотря на окончание проекта, его участники продолжают ходить на полюбившиеся занятия: осваивают управление коляской, занимаются спортом в группе «Здоровье», упражняются на тренажерах, которые были приобретены на средства гранта. Продолжает работать Кулинарная гостиная, куда можно прийти, что-то приготовить, поделиться своими проверенными рецептами, а тренер-волонтер Ольга Бородулина еженедельно проводит тренировки по zumba для женщин, которые передвигаются на инвалидных колясках.

Напомним, что полтора года назад Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) выиграла президентский грант в размере более 2 млн рублей. На эти средства в помещениях Общества было зонировано пространство, появились полностью оборудованная Кулинарная гостиная, тренажеры и музыкальное оборудование.

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