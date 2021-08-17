«Мы вышли на еще три интернет-площадки: Инстаграм, Ютюб и Дзен.Яндекс, где размещали ролики, - рассказала Марина Борисенкова. - Эти ролики останутся в наших группах, их смогу посмотреть не только люди с инвалидностью, проживающие в Псковской области, но и в других регионах. Они уже сейчас набрали довольно много просмотров и откликов от людей с самых разных концов нашей страны».

Участниками псковского проекта «Шаг навстречу» стали жители других регионов. Об этом «Псковской правде» рассказала председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, проект был призван помочь людям с инвалидностью стать более самостоятельными. Его реализация началась полтора года назад. Из-за пандемии большую часть мероприятий пришлось перенести в онлайн. Однако, как оказалось, это позволило привлечь гораздо большее число участников, и не только псковичей.

На интернет-площадках Общества можно не только найти информацию о том, какие узлы в колясках и как часто необходимо смазывать, какое давление воздуха поддерживать в колесах, как правильно заряжать аккумуляторы, но и есть информация по оказанию доврачебной помощи.

Встречи проходили не только в дистанционном режиме. Участники проекта смогли лично пообщаться и задать вопросы врачу-нейроурологу и врачу, который занимается лечением гипертонии. По итогам встречи совместно с Центром общественного здоровья Псковской области принято решение о консультировании на постоянной основе людей с инвалидностью регионального отделения Всероссийского общества инвалидов и всех нуждающихся.

Несмотря на окончание проекта, его участники продолжают ходить на полюбившиеся занятия: осваивают управление коляской, занимаются спортом в группе «Здоровье», упражняются на тренажерах, которые были приобретены на средства гранта. Продолжает работать Кулинарная гостиная, куда можно прийти, что-то приготовить, поделиться своими проверенными рецептами, а тренер-волонтер Ольга Бородулина еженедельно проводит тренировки по zumba для женщин, которые передвигаются на инвалидных колясках.

Напомним, что полтора года назад Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) выиграла президентский грант в размере более 2 млн рублей. На эти средства в помещениях Общества было зонировано пространство, появились полностью оборудованная Кулинарная гостиная, тренажеры и музыкальное оборудование.