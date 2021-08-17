Площадка с уличными тренажерами для инвалидов появится в Пскове. Как сообщила «Псковской правде» председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, Общество выиграло грант с проектом «Спорт доступен каждому», реализация которого будет осуществляться за средства Фонда президентских грантов.
- Реализуя проект «Шаг навстречу», мы заметили интерес к спортивным занятиям и поняли, что у нас огромный пробел в этой части в регионе, - рассказала Марина Борисенкова. - Подали документы и выиграли грант.
Новый грант позволит воплотить в жизнь еще больше задумок и идей
Фото Псковская областная организация ВОИ
В рамках проекта «Спорт доступен каждому» будут закуплены тренажеры для занятий, а в Пскове появится уличная тренажерная площадка для людей с инвалидностью. Кроме того, у Организации появится доступный транспорт — «Газель» с подъемником.
- Надо отметить, что при реализации проекта «Шаг навстречу» на все занятия была организована бесплатная доставка инвалидов с проблемами передвижения социальным такси. Теперь у нас будет своя машина, - отметила Марина Борисенкова.
По ее словам, второй проект реализуется при большой поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.