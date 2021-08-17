Площадка с уличными тренажерами для инвалидов появится в Пскове. Как сообщила «Псковской правде» председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, Общество выиграло грант с проектом «Спорт доступен каждому», реализация которого будет осуществляться за средства Фонда президентских грантов.

- Реализуя проект «Шаг навстречу», мы заметили интерес к спортивным занятиям и поняли, что у нас огромный пробел в этой части в регионе, - рассказала Марина Борисенкова. - Подали документы и выиграли грант.