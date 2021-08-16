Кандидатам в депутаты Псковского областного Собрания вручили удостоверения

Кандидатам в депутаты Псковского областного Собрания, возглавившим единый список «Единой России», 16 августа вручили удостоверения, сообщает Псковское агентство информации.

Удостоверения были вручены губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову, главному врачу Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко и ветерану вооружённых сил, экс-заместителю командира 76-й дивизии Олегу Грицаеву.

Также Избирательной комиссией Псковской области зарегистрированы партийные списки региональных отделений «Яблока», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливой России — Патриоты — За правду», КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России», «Родины».