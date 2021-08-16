Кандидатам в депутаты Псковского областного Собрания вручили удостоверения

Кандидатам в депутаты Псковского областного Собрания, возглавившим единый список «Единой России», 16 августа вручили удостоверения, сообщает Псковское агентство информации.
Кандидатам в депутаты Псковского областного Собрания, возглавившим единый список «Единой России», 16 августа вручили удостоверения, сообщает Псковское агентство информации.
Также Избирательной комиссией Псковской области зарегистрированы партийные списки региональных отделений «Яблока», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливой России — Патриоты — За правду», КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России», «Родины».