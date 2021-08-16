Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Кандидатам в депутаты Псковского областного Собрания вручили удостоверения

16 августа 2021 года, 20:10

Кандидатам в депутаты Псковского областного Собрания, возглавившим единый список «Единой России», 16 августа вручили удостоверения, сообщает Псковское агентство информации.

Кандидатам в депутаты Псковского областного Собрания вручили удостоверения

Фото Псковского агентства информации
Удостоверения были вручены губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову, главному врачу Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко и ветерану вооружённых сил, экс-заместителю командира 76-й дивизии Олегу Грицаеву.

Также Избирательной комиссией Псковской области зарегистрированы партийные списки региональных отделений «Яблока», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливой России — Патриоты — За правду», КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России», «Родины».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Известные псковичи поделились с ПАИ рецептами летних заготовок
Более 520 особей дикого кабана изъяли в Псковской области за последние две недели
Псковская область находится на первом месте по оперативности реагирования на пожары
На перекрестке Рижский – Юбилейная в Пскове изменилась схема движения
Объявлен конкурс на разработку проекта временного моста в центре Пскова
250 саженцев высадили на месте уничтоженных ураганом деревьев в Невельском районе
Фестиваль имени Ольги Сергеевой состоится в Усвятах 28 августа
Два человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП на дорогах Псковской области за неделю
Несанкционированное захоронение свиней уничтожают в Псковском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
На связи

Политика
5 августа 23:28

На связи

Михаил Ведерников ответил на вопросы псковских журналистов
Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

Политика / Выборы
18 июля 12:22

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание
Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Политика
18 июня 11:41

Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Псковский политик прокомментировал встречу в Женеве