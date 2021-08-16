Известные псковичи поделились с ПАИ рецептами летних заготовок

Псковское агентство информации рассказало о любимых рецептах известных псковичей в статье «Консервированное лето: что готовят на своих кухнях псковские випы».

Своими секретами с читателями ПАИ поделились гости медиацентра Псковского агентства информации. В их числе - первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель Фонда продовольствия «Русь» Алеся Михачева, зампредседателя псковского «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук, директор Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев, гендиректор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.