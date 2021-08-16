Более 520 особей дикого кабана изъяли в Псковской области за последние две недели

523 особей дикого кабана изъяли в Псковской области за последние две недели. Речь об этом шла в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с председателем регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым 16 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В апреле, по словам Мусатова, плотность дикого кабана составляла 0,47 особей на 1 тысячу га, сейчас этот показатель снизился до 0,27 на 1 тысячу га. Всего за этот период удалось добыть 1 тыс. 66 особей.

Основной объем добычи приходится на охотхозяйства, где была превышена плотность популяции. Целевых показателей уже достигли в трех муниципалитетах: в Стругокрасненском, Себежском и Пустошкинском районах.

Среди отстающих — охотпользователи, где изъятие находится на уровне 20%. Показатели могут зависеть от миграции диких животных, отметил спикер и заверил, что вопрос находится на ежедневном контроле профильного комитета.

Виктор Мусатов также отметил, что общерегиональный показатель плотности будет достигнут в ближайшее время. «В части достижения этого норматива по всем административным районам — задача сложная. Но, учитывая сложную эпизоотическую ситуацию в области, то задачу будем выполнять», — подчеркнул он.

Михаил Ведерников поручил руководству профильного комитета не снижать уровень контроля за деятельностью охотпользователей. В конце августа, по решению губернатора, будет проведено совещание совместно с руководством охотничьих хозяйств.

Работа проводится в связи с тяжелой эпизоотической обстановки АЧС на территории Псковской области. Одной из ключевых мер по контролю и предотвращению распространения заболеваемости в дикой природе — регулирование численности особей путем их добычи. Так, в регионе разрешили охоту на кабана с подхода, с использованием тепловизоров и других специализированных устройств.