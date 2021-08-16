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Общество

Псковская область находится на первом месте по оперативности реагирования на пожары

16 августа 2021 года, 16:34

Псковская область находится на первом месте по оперативности реагирования на пожары, заявил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 августа.

«Этот год был достаточно сложным: 40 дней в регионе был высокий и чрезвычайно высокий пожароопасный период», - отметил спикер.

Особый противопожарный режим действовал в Псковской области почти месяц - с 10 июля по 3 августа. При этом ведомство осторожно подошло к введению ограничений, связанных с посещением леса. «Мы рассчитывали на собственные силы: работу противопожарного лесного центра, комитета, лесничества. Ситуация была сложная, но всегда находилась под контролем», - подчеркнул Виктор Мусатов.

Оперативного реагирования на пожары, по его словам, удалось достичь с помощью видеокамер, авиапатрулирования и наземного патрулирования.

На сознательность граждан тоже рассчитывали. Тем не менее, по данным директора Псковского Противопожарного лесного центра Олега Черней, основными причинами возгораний в лесу являются курение и невнимательность при приеме пищи. 

«Бывает даже тлеет сутки-двое, а потом разгорается. Надо обязательно добиться того, чтобы ничего не горело и не дымило», - заключил Олег Черней.

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