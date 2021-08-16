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Транспорт / Безопасность

На перекрестке Рижский – Юбилейная в Пскове изменилась схема движения

16 августа 2021 года, 15:55

На перекрестке Рижского проспекта с улицей Юбилейной в Пскове изменилась схема организации дорожного движения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы комитета по транспорту, Управления городского хозяйства и ГИБДД.

Ранее поворот направо разрешался с двух полос: правой и средней. Сейчас повернуть можно только с правой полосы.

Такая схема будет действовать до окончания ремонта Рижского проспекта на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской. Согласно контракту, работы выполнят до августа 2022 года.

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