Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Объявлен конкурс на разработку проекта временного моста в центре Пскова

16 августа 2021 года, 15:19

Управление городского хозяйства администрации Пскова объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство временного объездного моста при разработке проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт автодорожного мостового перехода через реку Великая в створе Рижского проспекта (Ольгинский мост) в Пскове». Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Объявлен конкурс на разработку проекта временного моста в центре Пскова

Начальная цена контракта составит 35 млн 206 тыс. 372,00 рубля. Согласно техническому заданию необходимо выполнить не менее двух вариантов проектных решений по расположению, схеме, конструкциям пролётного строения и опор объездного моста. Кроме того, подрядчик должен продумать плановое расположение подходов и конструкции их дорожной одежды.

Временный мост планируется сделать двухполюсным с максимальной скоростью движения 60 км/ч. Предположительно, створы расположатся на улицах Профсоюзная – Розы Люксембург или Ипподромная – Комсомольская площадь.

Конкурс завершится 7 сентября текущего года. Проектно-сметная документация на устройство временного объездного моста должна быть готова к 20 ноября. Строительство самого моста начнется в 2023 году.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Известные псковичи поделились с ПАИ рецептами летних заготовок
Более 520 особей дикого кабана изъяли в Псковской области за последние две недели
Псковская область находится на первом месте по оперативности реагирования на пожары
На перекрестке Рижский – Юбилейная в Пскове изменилась схема движения
250 саженцев высадили на месте уничтоженных ураганом деревьев в Невельском районе
Фестиваль имени Ольги Сергеевой состоится в Усвятах 28 августа
Два человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП на дорогах Псковской области за неделю
Несанкционированное захоронение свиней уничтожают в Псковском районе
Циклон с дождями накроет Псковскую область 17 августа

Комментарии

Авторизация
No comments
Пятизвездочное дерево

Общество / Знай наших!
9 августа 17:17

Пятизвездочное дерево

В куньинской деревне появился фешенебельный домик для игр детей
Тяжесть в животе

Общество / Здоровье
9 августа 10:36

Тяжесть в животе

В чем причина неприятных ощущений в желудке
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом