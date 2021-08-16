Объявлен конкурс на разработку проекта временного моста в центре Пскова

Управление городского хозяйства администрации Пскова объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство временного объездного моста при разработке проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт автодорожного мостового перехода через реку Великая в створе Рижского проспекта (Ольгинский мост) в Пскове». Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составит 35 млн 206 тыс. 372,00 рубля. Согласно техническому заданию необходимо выполнить не менее двух вариантов проектных решений по расположению, схеме, конструкциям пролётного строения и опор объездного моста. Кроме того, подрядчик должен продумать плановое расположение подходов и конструкции их дорожной одежды.

Временный мост планируется сделать двухполюсным с максимальной скоростью движения 60 км/ч. Предположительно, створы расположатся на улицах Профсоюзная – Розы Люксембург или Ипподромная – Комсомольская площадь.

Конкурс завершится 7 сентября текущего года. Проектно-сметная документация на устройство временного объездного моста должна быть готова к 20 ноября. Строительство самого моста начнется в 2023 году.