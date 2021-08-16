250 саженцев высадили на месте уничтоженных ураганом деревьев в Невельском районе

В работе приняли участие молодые люди из Алтайского края, Псковской, Тверской, Московской и Ленинградской областей.

Волонтеры обновили защитную полосу прибрежной зоны озера Большой Иван на территории детского оздоровительного лагеря «Звездный». Новые саженцы заменили деревья, утраченные во время урагана этим летом.

Всего в Псковской области высадили около 58 тысяч деревьев. Работа организована в рамках проекта «Зеленая область». Волонтеры проекта занимаются не только высадкой, но и уходом за саженцами, благоустройством территорий.

Идея по улучшению экологической обстановки принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову