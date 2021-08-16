Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

250 саженцев высадили на месте уничтоженных ураганом деревьев в Невельском районе

16 августа 2021 года, 13:54

Участники военно-исторического лагеря «Страна Героев» высадили в Невельском районе 250 саженцев ели, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

250 саженцев высадили на месте уничтоженных ураганом деревьев в Невельском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Волонтеры обновили защитную полосу прибрежной зоны озера Большой Иван на территории детского оздоровительного лагеря «Звездный». Новые саженцы заменили деревья, утраченные во время урагана этим летом.

В работе приняли участие молодые люди из Алтайского края, Псковской, Тверской, Московской и Ленинградской областей. 

250 саженцев высадили на месте уничтоженных ураганом деревьев в Невельском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Всего в Псковской области высадили около 58 тысяч деревьев. Работа организована в рамках проекта «Зеленая область». Волонтеры проекта занимаются не только высадкой, но и уходом за саженцами, благоустройством территорий.

Идея по улучшению экологической обстановки принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Известные псковичи поделились с ПАИ рецептами летних заготовок
Более 520 особей дикого кабана изъяли в Псковской области за последние две недели
Псковская область находится на первом месте по оперативности реагирования на пожары
На перекрестке Рижский – Юбилейная в Пскове изменилась схема движения
Объявлен конкурс на разработку проекта временного моста в центре Пскова
Фестиваль имени Ольги Сергеевой состоится в Усвятах 28 августа
Два человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП на дорогах Псковской области за неделю
Несанкционированное захоронение свиней уничтожают в Псковском районе
Циклон с дождями накроет Псковскую область 17 августа

Комментарии

Авторизация
No comments
Пятизвездочное дерево

Общество / Знай наших!
9 августа 17:17

Пятизвездочное дерево

В куньинской деревне появился фешенебельный домик для игр детей
Тяжесть в животе

Общество / Здоровье
9 августа 10:36

Тяжесть в животе

В чем причина неприятных ощущений в желудке
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом