250 саженцев высадили на месте уничтоженных ураганом деревьев в Невельском районе

Участники военно-исторического лагеря «Страна Героев» высадили в Невельском районе 250 саженцев ели, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Участники военно-исторического лагеря «Страна Героев» высадили в Невельском районе 250 саженцев ели, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Волонтеры обновили защитную полосу прибрежной зоны озера Большой Иван на территории детского оздоровительного лагеря «Звездный». Новые саженцы заменили деревья, утраченные во время урагана этим летом.
В работе приняли участие молодые люди из Алтайского края, Псковской, Тверской, Московской и Ленинградской областей.
Всего в Псковской области высадили около 58 тысяч деревьев. Работа организована в рамках проекта «Зеленая область». Волонтеры проекта занимаются не только высадкой, но и уходом за саженцами, благоустройством территорий.
Идея по улучшению экологической обстановки принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову