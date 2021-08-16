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Культура / Фестиваль

Фестиваль имени Ольги Сергеевой состоится в Усвятах 28 августа

16 августа 2021 года, 13:41

Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой перенесен на 28 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по культуре. Мероприятие состоится в 13:00 у дома Ольги Федосеевны в деревне Церковище в Усвятах.

Фестиваль имени Ольги Сергеевой состоится в Усвятах 28 августа

Фото пресс-службы комитета по культуре Псковской области

В концертной программе примут участие заслуженная артистка России Евгения Смольянинова, народно-певческая группа «Малахит» из Великого Новгорода, фольклорные коллективы Псковской и Ленинградской областей.

Кроме того, гостей фестиваля ждут показы этнографических костюмов и соревнования гармонистов. Для детей будет организована игровая зона с качелями, мастер-классы по сухому валянию, росписи по дереву, ткачеству поясов и изготовлению традиционной народной куклы.

Фестиваль пройдет в рамках празднования 1000-летия поселка Усвяты. Организаторы праздника: Министерство культуры Российской Федерации, Российский фонд культуры, Администрация Псковской области, региональный Комитет по культуре, администрация Усвятского района, Театрально-концертная дирекция, Псковский областной центр народного творчества, «Псковконцерт», ПРОМО «Равные возможности».

Праздничные мероприятия будут реализованы при использовании гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

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