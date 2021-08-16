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Происшествия / ДТП

Два человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП на дорогах Псковской области за неделю

16 августа 2021 года, 12:34

Два человека погибли и 30 пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Псковской области за прошедшую неделю, с 9 по 15 августа. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, за семь дней было зафиксировано 26 аварий.

При этом сотрудники ГИБДД пресекли 2 тыс. 14 административных правонарушений. В частности, задержали 65 пьяных водителей. Из них 11 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.

«Уважаемые водители! Зачастую именно управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения является причиной ДТП и тяжёлых последствий», - отметили в Госавтоинспекции и призвали соблюдать ПДД. 

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