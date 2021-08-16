Несанкционированное захоронение свиней уничтожают в Псковском районе

В Псковском районе уничтожают туши мертвых свиней и поросят, найденные на обочине дороги Неёлово – Палкино . Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя регионального комитета по ветеринарии Веру Баданину.

«Сейчас государственная ветеринарная служба вместе с главой Тямшанской волости занимаются уничтожением несанкционированного захоронения», - рассказала Вера Баданина.

На месте происшествия, по ее словам, побывали сотрудники УМВД. Их планируется привлечь к расследованию факта организации незаконного захоронения животных и поиску владельца свиней. Соответствующее заявление будет направлено в ведомство в ближайшее время.

«В первую очередь это опасно для свиноводческого комплекса, который находится примерно в шести километрах от данной свалки. Пока неизвестно, с каким диагнозом животные, которых выкинули, пока у нас нет результатов исследования», - отметила глава профильного комитета и добавила, что хоронить биологические отходы таким образом запрещено законом.