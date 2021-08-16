Циклон с дождями накроет Псковскую область 17 августа

Циклон с дождями вернется в Псковскую область 17 августа, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

15 августа в регионе прошел ливень. По словам Талы Нещадимовой, никаких аномалий в этот день не было - нормальный ливневый дождь.

Больше всего осадков - 21 миллиметр – выпало в Пскове. «Это дожди в тыловой части циклона. Нигде в области больше этого количества не выпадало», - подчеркнула Тала Нещадимова.

Сегодня, по данным синоптиков, прогнозируется промежуточный гребень между циклонами: псковичей ожидает преимущественно хорошая погода. Однако, 17 августа область накроет следующий циклон с дождями.