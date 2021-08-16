Почти 160 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от СOVID-19 в Псковской области

159 тыс. 859 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от СOVID-19. Из них 122 тыс. 514 полностью завершили вакцинацию, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За минувшие сутки, 15 августа, первую прививку сделали 239 человек, вторую – 214. Три псковича прошли ревакцинацию. Общее число ревакцинированных составило 185.

Минздрав РФ предупреждает, что лето – это самое оптимальное время для вакцинации. «Именно сейчас наиболее благоприятные условия, чтобы усилить свой иммунитет», - подчеркнул глава региона.

В настоящее время в Псковской области использовано 86,3% поступившей вакцины от коронавируса.