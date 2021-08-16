108 заболевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки

В Пскове (всего 16 тыс. 121) выявили 29 ковидбольных, в Красногородском районе (всего 390) – десять, в Псковском (всего 3 тыс. 703) – восемь. По семь случаев коронавируса диагностировали в Островском (всего 2 тыс. 115) и Дедовичском (всего 1 тыс. 20) районах, по пять – в Невельском (всего 1 тыс. 752), Печорском (всего 806) и Стругокрасненском (всего 531). В Опочецком (всего 1 тыс. 179) и Куньинском (всего 426) районах заразились по четыре человека, а в Новосокольническом (всего 1 тыс. 183), Плюсском (всего 798), Себежском (всего 750), Гдовском (всего 749), Новоржевском (всего 623) и Пушкиногорском (всего 562) – по три. Всего два инфицированных обнаружили в Порховском (всего 1 тыс. 391) и Палкинском (всего 470) районах и одного – в Дновском (всего 365) и Локнянском (всего 317).

С начала пандемии подтвердилось 45 тыс. 502 случая заражения коронавирусом. 38 тыс. 243 человека уже излечились от этого заболевания. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали в связи с выздоровлением 83 пациента.

Умер от коронавируса 621 житель Псковской области.

«За неделю снижение динамики заболеваемости составило менее 5%», - заключил глава региона.