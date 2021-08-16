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Общество

До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 16 августа

16 августа 2021 года, 09:16

16 августа на территории Псковской области ожидается от 19 до 24 градусов тепла днем и от 11 до 16 градусов – ночью. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В этот день прогнозируется переменная облачность: день пройдет преимущественно без осадков, а ночью возможны кратковременные дожди, местами гроза. Ветер – южный, умеренный.

Псковичам обещают от 21 до 23 градусов тепла днем и от 13 до 15 градусов – ночью. Дождь не прогнозируется.

Преимущественно без осадков будет в Великих Луках днем. Ночью ожидается кратковременные дожди и гроза. Температура днем составит от 22 до 24 градусов тепла, ночью – от 14 до 16 градусов.

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