До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 16 августа

16 августа на территории Псковской области ожидается от 19 до 24 градусов тепла днем и от 11 до 16 градусов – ночью. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В этот день прогнозируется переменная облачность: день пройдет преимущественно без осадков, а ночью возможны кратковременные дожди, местами гроза. Ветер – южный, умеренный.

Псковичам обещают от 21 до 23 градусов тепла днем и от 13 до 15 градусов – ночью. Дождь не прогнозируется.

Преимущественно без осадков будет в Великих Луках днем. Ночью ожидается кратковременные дожди и гроза. Температура днем составит от 22 до 24 градусов тепла, ночью – от 14 до 16 градусов.