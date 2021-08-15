Еще 102 псковича заразились коронавирусом

102 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за минувшие сутки, 13 августа. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в соцсети Instagram.

«В Псковской области четыре активных очага COVID-19. Призываю всех руководителей не расслабляться и еще раз проконтролировать соблюдение всех противовирусных регламентов», - также написал глава Псковской области.

Всего, по данным губернатора, с момента начала пандемии в регионе коронавирусная инфекция была подтверждена у 45 394 человек.