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Политика / Выборы

Псковский кандидат от КПРФ может быть снят с выборов в Госдуму

15 августа 2021 года, 11:19

Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ по 148-му Псковскому избирательному округу Дмитрий Михайлов может быть снят с предвыборной гонки. Такая версия развития событий была озвучена в очередном выпуске программы «Псковский телеграм» 13 августа.

Дмитрий Михайлов - секретарь Псковского обкома КПРФ. В 2011 году избран депутатом Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2. В 2017 году избрался депутатом Псковской городской Думы, но прекратил полномочия досрочно в 2018 году получив вакантный мандат в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от КПРФ Виктора Дули.

В выборах в Госдуму РФ по 148-му Псковскому избирательному округу в настоящее время участвуют кандидаты от 10 политических партий.

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