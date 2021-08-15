Псковский кандидат от КПРФ может быть снят с выборов в Госдуму

Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ по 148-му Псковскому избирательному округу Дмитрий Михайлов может быть снят с предвыборной гонки. Такая версия развития событий была озвучена в очередном выпуске программы «Псковский телеграм» 13 августа.

Дмитрий Михайлов - секретарь Псковского обкома КПРФ. В 2011 году избран депутатом Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2. В 2017 году избрался депутатом Псковской городской Думы, но прекратил полномочия досрочно в 2018 году получив вакантный мандат в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от КПРФ Виктора Дули.

В выборах в Госдуму РФ по 148-му Псковскому избирательному округу в настоящее время участвуют кандидаты от 10 политических партий.