У Полонской школы в Порховском районе может появиться спортивный стадион

Школа располагается в одноэтажном здании 1964 года постройки. Руководитель образовательного учреждения Наталья Иванова отметила, что здание поддерживается в нормативном состоянии за счет ежегодных плановых работ, однако, учреждение нуждается в модернизации.

В настоящее время в школе идет активная подготовка к новому учебному году. В частности, завершаются косметические работы, установка новых окон и демонтаж системы печного отопления - его заменили на центральную систему. Оборудование, мебель, информационные стенды уже закуплены и частично поставлены. Две «Точки роста» будут готовы к началу учебного года.

Директор добавила, что в школе обучается около 150 детей. В этом году набрано 18 первоклассников.

Михаил Ведерников оценил усилия персонала по сохранению комфортных условий работы в сельской школе и напомнил, что учреждение включено в первоочередной перечень образовательных организаций, которые нуждаются в капитальном ремонте.