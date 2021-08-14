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Общество / Образование

У Полонской школы в Порховском районе может появиться спортивный стадион

14 августа 2021 года, 19:17

Спортивный стадион может появиться у Полонской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Арнольда Мери в Порховском районе. Соответствующий вопрос губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать профильным специалистам в ходе визита в учреждение, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

У Полонской школы в Порховском районе может появиться спортивный стадион

Фото пресс-службы администрации Псковской области
У Полонской школы в Порховском районе может появиться спортивный стадион

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Школа располагается в одноэтажном здании 1964 года постройки. Руководитель образовательного учреждения Наталья Иванова отметила, что здание поддерживается в нормативном состоянии за счет ежегодных плановых работ, однако, учреждение нуждается в модернизации.

В настоящее время в школе идет активная подготовка к новому учебному году. В частности, завершаются косметические работы, установка новых окон и демонтаж системы печного отопления - его заменили на центральную систему. Оборудование, мебель, информационные стенды уже закуплены и частично поставлены. Две «Точки роста» будут готовы к началу учебного года.

Директор добавила, что в школе обучается около 150 детей. В этом году набрано 18 первоклассников.

Михаил Ведерников оценил усилия персонала по сохранению комфортных условий работы в сельской школе и напомнил, что учреждение включено в первоочередной перечень образовательных организаций, которые нуждаются в капитальном ремонте.

У Полонской школы в Порховском районе может появиться спортивный стадион

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Особое внимание губернатор уделил пришкольной территории. Он отметил, что на площадке перед школой может быть установлен стадион в рамках программы «Газпром — детям» и поручил региональному комитету по спорту проработать этот вопрос. Отдельное поручение дано главе района: муниципалитет должен соблюдать график платежей за газ.

В рамках комплексного подхода к созданию комфортных условий для населения губернатор выразил готовность поддержать муниципалитет и в части установки на участке детской площадки с зоной отдыха. «Когда мы все вместе свои усилия объединяем, работаем, ответственно подходим к делу, не подводим друг друга, тогда все получается», — подытожил он.

У Полонской школы в Порховском районе может появиться спортивный стадион

Фото пресс-службы администрации Псковской области
У Полонской школы в Порховском районе может появиться спортивный стадион

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе выезда в Порховский район губернатор посетил местный Дом культуры, где разместилась первая в регионе сельская модельная библиотека. Глава региона осмотрел обновленные помещения библиотеки, в числе которых конференц-зал, игровая и фотозона. Во всех помещениях созданы условия приема посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Полонскую библиотеку модернизировали в рамках реализации национального проекта «Культура». Официальное открытие учреждения запланировано на конец сентября. Сейчас в нем проводятся работы по комплектации помещений новой мебелью и оборудованием, осуществляется подключение к интернету и расстановка нового книжного фонда: приобретено около 7,5 тыс. экземпляров.

На создание модельной библиотеки потратили 10 млн рублей из федерального бюджета, 500 и 200 тыс. рублей – из регионального и муниципального бюджетов соответственно.

Михаил Ведерников положительно оценил работы, которые проводятся в библиотеке, и отметил, что это пространство будет комфортно и сотрудникам, и посетителям. 

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