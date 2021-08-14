У Полонской школы в Порховском районе может появиться спортивный стадион

В ходе выезда в Порховский район губернатор посетил местный Дом культуры, где разместилась первая в регионе сельская модельная библиотека. Глава региона осмотрел обновленные помещения библиотеки, в числе которых конференц-зал, игровая и фотозона. Во всех помещениях созданы условия приема посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Полонскую библиотеку модернизировали в рамках реализации национального проекта «Культура». Официальное открытие учреждения запланировано на конец сентября. Сейчас в нем проводятся работы по комплектации помещений новой мебелью и оборудованием, осуществляется подключение к интернету и расстановка нового книжного фонда: приобретено около 7,5 тыс. экземпляров.
На создание модельной библиотеки потратили 10 млн рублей из федерального бюджета, 500 и 200 тыс. рублей – из регионального и муниципального бюджетов соответственно.
Михаил Ведерников положительно оценил работы, которые проводятся в библиотеке, и отметил, что это пространство будет комфортно и сотрудникам, и посетителям.