Новый флюорограф появится в филиале Порховской межрайонной больницы

Новый флюорограф появится в дновском филиале Порховской межрайонной больницы. Об этом стало известно в ходе визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Дновский район, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

В поликлинике уже подготовлен кабинет для установки нового рентгеновского аппарата для флюорографических исследований. Технику планируется закупить в четвертом квартале, отметила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Капитальный ремонт в филиале прошел в 2018–2019 годах. Подрядчик заменил системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также провел косметический ремонт и внедрил технологии «бережливой поликлиники». Тогда же учреждение получило большую часть нового оборудования.

Модернизация учреждения продолжается. В частности, оснащен стоматологический кабинет. На покупку специализированного оборудования было потрачено порядка 2 млн рублей из средств нормированного страхового запаса ОМС. Кроме того, в рамках модернизации первичного звена ожидается обновление парка специальных автомобилей для подвоза врачей и пациентов. В ходе осмотра глава региона посетил пункт вакцинации от коронавируса. Ежедневно в нем прививаются порядка 50 человек. Сотрудник пункта заметил, что очереди на вакцинацию нет, процедура проводится по записи. Данные своевременно заносятся в единый регистр.