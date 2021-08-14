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Общество / Здоровье

Новый флюорограф появится в филиале Порховской межрайонной больницы

14 августа 2021 года, 18:27

Новый флюорограф появится в дновском филиале Порховской межрайонной больницы. Об этом стало известно в ходе визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Дновский район, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Новый флюорограф появится в филиале Порховской межрайонной больницы

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В поликлинике уже подготовлен кабинет для установки нового рентгеновского аппарата для флюорографических исследований. Технику планируется закупить в четвертом квартале, отметила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Капитальный ремонт в филиале прошел в 2018–2019 годах. Подрядчик заменил системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также провел косметический ремонт и внедрил технологии «бережливой поликлиники». Тогда же учреждение получило большую часть нового оборудования.

Новый флюорограф появится в филиале Порховской межрайонной больницы

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Модернизация учреждения продолжается. В частности, оснащен стоматологический кабинет. На покупку специализированного оборудования было потрачено порядка 2 млн рублей из средств нормированного страхового запаса ОМС.

Кроме того, в рамках модернизации первичного звена ожидается обновление парка специальных автомобилей для подвоза врачей и пациентов.

В ходе осмотра глава региона посетил пункт вакцинации от коронавируса. Ежедневно в нем прививаются порядка 50 человек. Сотрудник пункта заметил, что очереди на вакцинацию нет, процедура проводится по записи. Данные своевременно заносятся в единый регистр.

Новый флюорограф появится в филиале Порховской межрайонной больницы

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также губернатор осмотрел помещения приемного отделения филиала больницы, которое используется многофункционально. Здесь расположен пост скорой помощи, центр медицинского освидетельствования с оборудованием для оперативного определения уровня алкоголя и токсических веществ в крови и круглосуточный кабинет дежурного врача.

Участники совещания обсудили кадровый вопрос и меры социальной поддержки для привлечения специалистов. В результате визита Михаил Ведерников остался доволен. Замечания были озвучены только по поводу старой мебели в некоторых отремонтированных кабинетах.

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