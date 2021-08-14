Очередной выпуск «Псковской сводки» вышел в эфир

Четырнадцатый выпуск «Псковской сводки» вышел на сайте Псковского агентства информации 14 августа в 17:00.

В сводку попали самые серьезные дорожно-транспортные происшествия недели. В частности, пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадали четыре человека.

Выпуски проекта выходят на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, в группе агентства во «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка» каждую субботу.