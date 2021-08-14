Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Очередной выпуск «Псковской сводки» вышел в эфир

14 августа 2021 года, 17:56

Четырнадцатый выпуск «Псковской сводки» вышел на сайте Псковского агентства информации 14 августа в 17:00.

В сводку попали самые серьезные дорожно-транспортные происшествия недели. В частности, пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадали четыре человека.

Выпуски проекта выходят на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, в группе агентства во «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка» каждую субботу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У Полонской школы в Порховском районе может появиться спортивный стадион
Новый флюорограф появится в филиале Порховской межрайонной больницы
Путин призвал не забывать о помощи диким зверям в горящих лесах
У главы комитета по образованию Псковской области появится новый заместитель
Физкультурно-оздоровительный комплекс откроется в Дно до середины сентября
Новый пришкольный стадион появился в Дновском районе
Псковичей предупреждают о грозах с усилением ветра
Почти шесть тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области перевалило за 38 тысяч

Комментарии

Авторизация
No comments
Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней
На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней

Происшествия / ЧП
9 июля 10:13

На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней