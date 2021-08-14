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Происшествия / ЧП

Путин призвал не забывать о помощи диким зверям в горящих лесах

14 августа 2021 года, 17:34

Президент России Владимир Путин призвал не забывать о помощи диким зверям в горящих лесах. Речь об этом шла в ходе совещания по ликвидации подтоплений и природных пожаров в РФ, которое глава государства провел с Правительством, главами субъектов и муниципалитетов РФ 14 августа.

«При проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов. Обязательно организовать работу по спасению диких животных, насколько это возможно, конечно», — сказал Владимир Путин.

Согласно данным МЧС на 14 августа, в Якутии действует 172 очага лесных пожаров общей площадью в 4 058 518,5 га. При этом активное горение продолжается на площади 6 087 га. Угроз перехода огня на населенные пункты нет, однако, в 5 километровой зоне от населённых пунктов действует 13 очагов лесных пожаров. К тушению привлечены 4 876 человек и 766 единиц техники.

Президент России постоянно поддерживает контакт со всеми ответственными за тушение пожаров, а также заботится о детях. В частности, особенностями использования аэродрома в Якутске, здоровьем людей с хроническими заболеваниями в районах сильного задымления и их вывозом в безопасное место.

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