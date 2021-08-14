Новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроется в Дно до середины сентября. Речь об этом шла в ходе визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Дновский район, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Объект возводится в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На его строительство было направлено более 36 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Строительство находится в завершающей стадии. Подрядчик уже выполнил устройство оснований под площадки, постелил искусственное футбольное поле, а также установил бортовой камень и подвел необходимые коммуникации. В настоящее время возводится ограждение и укладывается асфальтовое покрытие.

Глава региона обратил внимание, что асфальтовое покрытие слишком крупной фракции, и поручил провести исследования и экспертизы, чтобы уложенное покрытие соответствовало всем нормативам.