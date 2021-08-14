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Спорт / Арена

Физкультурно-оздоровительный комплекс откроется в Дно до середины сентября

14 августа 2021 года, 14:02

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроется в Дно до середины сентября. Речь об этом шла в ходе визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Дновский район, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Физкультурно-оздоровительный комплекс откроется в Дно до середины сентября

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Объект возводится в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На его строительство было направлено более 36 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Строительство находится в завершающей стадии. Подрядчик уже выполнил устройство оснований под площадки, постелил искусственное футбольное поле, а также установил бортовой камень и подвел необходимые коммуникации. В настоящее время возводится ограждение и укладывается асфальтовое покрытие.

Глава региона обратил внимание, что асфальтовое покрытие слишком крупной фракции, и поручил провести исследования и экспертизы, чтобы уложенное покрытие соответствовало всем нормативам.

Физкультурно-оздоровительный комплекс откроется в Дно до середины сентября

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Физкультурно-оздоровительный комплекс откроется в Дно до середины сентября

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На объекте отмечается отставание от графика. В связи с этим Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ, а при необходимости увеличить бригаду. Представитель подрядной организации заверил, что строительство ФОКОТа будет завершено до середины сентября.

ФОКОТ в Дно — один из четырех комплексов, которые будут возведены в 2021 году. В 2022 году спортивный объект появится в Новосокольническом районе. На реализацию всех пяти проектов Псковской области выделено около 180 млн рублей из федерального бюджета.

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